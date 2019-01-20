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Опубликованы снимки американского эсминца в Черном море 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: U.S. Navy photo by Chief Journalist Mate Alan J. Baribeau
В Сети опубликовали снимки американского эсминца Donald Cook во время прохода через Босфорский пролив в Черное море.
Ранее сайт Шестого флота ВМС США сообщил об отправке эскадренного миноносца в Черное море "для проведения операций по обеспечению безопасности".
Как сообщили в Национальном центре управления обороной, наблюдение за действиями эсминца ведет российский сторожевой корабль "Пытливый". Кроме того, в зоне ответственности Черноморского флота на всем протяжении пребывании за Donald Cook будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств.
В Госдуме назвали отправку эсминца в Черное море "злоупотреблением миролюбием и мудростью России", и отметили, что до бесконечности такая политика США продолжаться не может. Сенатор Алексей Пушков также заявил, что подобные действия не имеют ничего общего с обеспечением безопасности и призвал США "держаться подальше от наших берегов".
Эсминец Donald Cook эксплуатируется с 1998 года. Основным его вооружением являются крылатые ракеты "Томагавк". На борту эскадренного миноносца располагается от 56 до 96 ракет этого типа. Согласно международной конвенции Монтрё, Donald Cook пробудет в Черном море не более 21 дня.
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Комментарии7
Армия , Оружие , США , Алексей Пушков , Госдума
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