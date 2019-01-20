Опубликованы снимки американского эсминца в Черном море

В Сети опубликовали снимки американского эсминца Donald Cook во время прохода через Босфорский пролив в Черное море.

Ранее сайт Шестого флота ВМС США сообщил об отправке эскадренного миноносца в Черное море "для проведения операций по обеспечению безопасности".

#USSDonaldCook passed through Istanbul on 19th January 2019 northbound. This is the 1. deployment of this destroyer and 2. deployment of a US Navy warship to the Black Sea. To track movements of foreign warships through Bosphorus click here: https://t.co/MYUQ7ILfpJ pic.twitter.com/TEVqQLBlco— Bosphorus Naval News (@Saturn5_) 19 января 2019 г. Как сообщили в Национальном центре управления обороной, наблюдение за действиями эсминца ведет российский сторожевой корабль "Пытливый". Кроме того, в зоне ответственности Черноморского флота на всем протяжении пребывании за Donald Cook будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств.

Госдуме назвали отправку эсминца в Черное море "злоупотреблением миролюбием и мудростью России", и отметили, что до бесконечности такая политика США продолжаться не может. Сенатор Алексей Пушков также заявил, что подобные действия не имеют ничего общего с обеспечением безопасности и призвал США "держаться подальше от наших берегов".

Эсминец Donald Cook эксплуатируется с 1998 года. Основным его вооружением являются крылатые ракеты "Томагавк". На борту эскадренного миноносца располагается от 56 до 96 ракет этого типа. Согласно международной конвенции Монтрё, Donald Cook пробудет в Черном море не более 21 дня.