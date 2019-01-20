«Панцири» и «Буки» отбили атаку израильских ракет

Против израильских ракет применили «Панцири» и «Буки»

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» и ЗРК «Бук» применялись для отражения израильского удара по Сирии . Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России в воскресенье, 20 января, передает РИА Новости.

Как отмечается, силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку, ЗРК уничтожили семь ракет. Воздушный удар Израиля был направлен на крупнейший аэропорт Дювали на юго-востоке Дамаска . Его инфраструктура не пострадала, жертв и разрушений нет.

Сообщается, что удар управляемыми ракетами нанесли четыре самолета F-16 ВВС еврейского государства. Сделали они это в 13:32 по местному времени из акватории Средиземного моря.

Ранее 20 января военный источник рассказал, что системы ПВО эффективно отреагировали на воздушную атаку. По его словам, в итоге ни одна из целей не была поражена.

13 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что ВВС страны атаковали ряд объектов в Сирии. Он объяснил авиаудары тем, что там располагались иранские объекты и склады, и указал, что страна продолжит и впредь атаковать иранские позиции на сирийской территории.