«Панцири» и «Буки» отбили атаку израильских ракет

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Против израильских ракет применили «Панцири» и «Буки» 

Lenta.ru + ещё 1 45 минут назад
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» и ЗРК «Бук» применялись для отражения израильского удара по Сирии. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России в воскресенье, 20 января, передает РИА Новости.
Как отмечается, силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку, ЗРК уничтожили семь ракет. Воздушный удар Израиля был направлен на крупнейший аэропорт Дювали на юго-востоке Дамаска. Его инфраструктура не пострадала, жертв и разрушений нет.
Сообщается, что удар управляемыми ракетами нанесли четыре самолета F-16 ВВС еврейского государства. Сделали они это в 13:32 по местному времени из акватории Средиземного моря.
Ранее 20 января военный источник рассказал, что системы ПВО эффективно отреагировали на воздушную атаку. По его словам, в итоге ни одна из целей не была поражена.
13 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что ВВС страны атаковали ряд объектов в Сирии. Он объяснил авиаудары тем, что там располагались иранские объекты и склады, и указал, что страна продолжит и впредь атаковать иранские позиции на сирийской территории.
Иранские силы в Сирии помогают правительственным войскам бороться с противниками. Израиль и США активно требуют их ухода из страны. В еврейском государстве неоднократно указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».
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Комментарии73
Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Оружие , Биньямин Нетаньяху , Хезболла , Сирия
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