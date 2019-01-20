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Чем опасен эсминец Donald Cook США в Черном море 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Американской эсминец Donald Cook, вошедший накануне в акваторию Черного моря, имеет на борту серьезное вооружение.
Россия приступила к слежению за американским эсминцем
Как сообщается в открытых источниках, он был спущен на воду в 1998 году. Полное водоизмещение эсминца составляет 8915 тонн. Максимальная длина корабля — 153,92 метра, а ширина — 20,1 метра. Donald Cook способен развивать скорость до 32 узлов и совершать плавание дальностью 4400 миль со скоростью 20 узлов. В экипаж американского эсминца входят 337 человек.
Этот корабль относится к эскадренным минононосцам ВМС США четвертого поколения с управляемым ракетным оружием. Именно управляемые крылатые ракеты являются его основным вооружением. Речь идет о ракетах Tomahawk, которые могут быть снаряжены ядерными боеголовками и поражать цели на расстоянии до 2500 километров. На борту Donald Cook может находится 56 или 96 таких ракет, в зависимости от того, как оснащен корабль. Также на вооружении эсминца имеются 127-миллиметровая артиллерийская установка Mark 45, шестиствольные 20-миллиметровые зенитные установки Phalanx, зенитные, противокорабельные и противолодочные ракеты, торпеды и палубный многоцелевой вертолет Seahawk.
Ранее Donald Cook уже заходил в Черное море, где участвовал в совместных учениях с румынскими ВМС. Помимо румынских портов корабль также побывал в портах Болгарии и Украины. Кроме того эсминец заходил в Балтийское море и побывал в Клайпеде.
Напомним, после входа в акваторию Черного моря американского эсминца Donald Cook, за его действиями наблюдает сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый".
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Армия , США
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