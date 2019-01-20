Американские СМИ предрекли беззащитность США из-за новой стратегии ПРО

Автор материала упрекнул США в том, что власти страны вкладывают недостаточно средств в собственную систему ПРО.

Обозреватель издания Forbes заявил, что новая стратегия развития системы противоракетной обороны (ПРО) США не защитит Соединенные Штаты от возможной «массированной ядерной атаки». В связи с этим «выживание» Вашингтона в случае масштабного конфликта не гарантированно.

Автор материала упрекнул США в том, что власти страны вкладывают недостаточно средств в собственную систему ПРО. Он отмечает, что американская сторона спустя «30 лет скромных инвестиций в оборонные технологии» сможет победить лишь «бесхитростную атаку».

«Например, если США строят оборонительную систему с двумя слоями перехватчиков, через которые должны проникать атакующие ракеты, и каждый слой эффективен на 80%, то теоретически только одна из 25 атакующих боеголовок достигнет своих предполагаемых целей», — убежден автор публикации.

Издание также уточняет, что через несколько лет могут появиться новые наступательные технологии, включая гиперзвуковые. Поэтому стратегия ПРО должна «адекватно отвечать на эти вызовы будущего», о чем в настоящий момент пока речи не идет.