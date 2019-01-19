Вертолеты доставлены в пункт постоянной дислокации и в ближайшее время будут задействованы в плановых полетах.
В соединение Воздушно-космических сил, дислоцированное в Московской области, поступила партия новейших вертолетов Ми-8АМТШ специальной модификации.
Предварительно летный и инженерно-технический состав ВКС выполнил комплекс мероприятий по приему техники на заводе-изготовителе, проверив работу всех систем, узлов и механизмов на земле и в воздухе.
Экипажи и специалисты инженерно-авиационной службы соединения ВКС прошли переучивание на данный тип авиационной техники.
Вертолеты доставлены в пункт постоянной дислокации и в ближайшее время будут задействованы в плановых полетах.