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В ВКС поступила партия новейших вертолетов Ми-8АМТШ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Вертолеты доставлены в пункт постоянной дислокации и в ближайшее время будут задействованы в плановых полетах.
В соединение Воздушно-космических сил, дислоцированное в Московской области, поступила партия новейших вертолетов Ми-8АМТШ специальной модификации.
Предварительно летный и инженерно-технический состав ВКС выполнил комплекс мероприятий по приему техники на заводе-изготовителе, проверив работу всех систем, узлов и механизмов на земле и в воздухе.
Экипажи и специалисты инженерно-авиационной службы соединения ВКС прошли переучивание на данный тип авиационной техники.
Вертолеты доставлены в пункт постоянной дислокации и в ближайшее время будут задействованы в плановых полетах.
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