В ВКС поступила партия новейших вертолетов Ми-8АМТШ

Вертолеты доставлены в пункт постоянной дислокации и в ближайшее время будут задействованы в плановых полетах.

В соединение Воздушно-космических сил, дислоцированное в Московской области , поступила партия новейших вертолетов Ми-8АМТШ специальной модификации.

Предварительно летный и инженерно-технический состав ВКС выполнил комплекс мероприятий по приему техники на заводе-изготовителе, проверив работу всех систем, узлов и механизмов на земле и в воздухе.

Экипажи и специалисты инженерно-авиационной службы соединения ВКС прошли переучивание на данный тип авиационной техники.

Вертолеты доставлены в пункт постоянной дислокации и в ближайшее время будут задействованы в плановых полетах.