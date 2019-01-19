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В США заявили об испытаниях в России новой ракеты 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: youtube.com
Россия в декабре 2018 года провела успешное испытание противоспутниковой системы PL-19 Nudol. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с засекреченным докладом американской разведки.
По словам собеседников телеканала, прошедшее 23 декабря испытание противоспутниковой системы стало седьмым. Как отмечается, в 2018 году PL-19 Nudol была испытана дважды. Источники рассказали, что ракета преодолела три тысячи километров за 17 минут и успешно достигла цели.
Второй собеседник сообщил, что ракеты планируется использовать против коммуникационных спутников и аппаратов для спутниковой фотографии на нижней орбите Земли.
Ранее 21 декабря в США сообщили, что с 2015 года Россия провела пять успешных летных испытаний гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон». Британский военный эксперт Джеймс Актон признал прогресс в разработке «Циркона», однако отметил, что «у США гораздо более амбициозные цели, чем у русских и китайцев».
Американский телеканал регулярно публикует заметки об испытаниях российского оружия и ссылается на собеседников в разведке. В октябре сообщалось, что Россия не может найти источник для производства компонентов из углеродного волокна для гиперзвуковой ракеты «Авангард», а также то, что российская ракета воздушного запуска, предназначенная для уничтожения спутников связи, располагающихся на низкой околоземной орбите, и дистанционного зондирования Земли, будет принята на вооружение к 2022 году.
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Армия , Оружие , США
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