Американский морской спецназ решено перенацелить на другие задачи

Китай. «Морские котики» (SEAL, спецназ ВМС США ), которые последние два десятилетия были ориентированы на операции в пустынных регионах Ближнего Востока, теперь активно готовятся к отражению «угроз», исходящих со стороны крупных держав, таких как Россия

Как рассказал замначальника Главного штаба ВМС США Билл Моран, вновь привлекать морской спецназ к операциям сил открытого моря (к которым относятся надводные и подводные корабли и военно-морская авиация) начали несколько лет назад, и с тех пор активность в этом направлении только растет, передает Defense News.

За предшествующие годы военные моряки привыкли обходиться без «морских котиков», и возобновившиеся совместные тренировки удивили командование ростом операционных возможностей. Учения предполагают противостояние мощному противнику — от Ирана и КНДР до России и Китая, говорит высокопоставленный офицер.

В последнее время SEAL резко активизировали учения на Гавайских островах — издание отмечает схожесть местных условий с теми, что наличествуют в Южно-Китайском море, одной из главных зон напряженности между США и Китаем.

Планируется, что количество тренировочных мероприятий на Гавайях вырастет с нынешних 110 до 330 в год. При этом морпехи используют в своих учениях беспилотники, транспортные самолеты C-17, конвертопланы MV-22 Osprey и «летающую батарею» AC-130.

Командование признает, что возросшая интенсивность учений негативно сказалась на элитных подразделениях. Среди бойцов возросло число употребления наркотиков, суицидов и преступлений. В то же время Моран заверяет, что SEAL демонстрируют способность справляться с проблемами и по-прежнему остаются одними из самых боеготовых подразделений ВМС.