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Разрабатываемый Китаем двигатель для истребителей признали устаревшим на 30 лет 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Разрабатываемый в Китае для истребителей турбореактивный двигатель «Тайхан-10» (также называют WS-10) технологически отстает от конкурентов на 20-30 лет, сообщают СМИ.
Двигатель «Тайхан-10» является базовой разработкой для китайского двигателестроения, передает ТАСС со ссылкой на статью китайского портала Sina.
Согласно этим данным, сведения о дефектах и несовершенстве технологий были обнародованы в сборнике статей Издательства авиационной промышленности Китая в статье заместителя главного конструктора WS-10 Чэнь Цунхуэя.
«Между «Тайханом» и двигателями сильнейших авиационных держав по-прежнему сохраняется отставание в 20-30 лет», — отмечает он.
В книге приводится перечень основных неисправностей и дефектов этих двигателей: повреждения подшипника качения на предельных режимах работы двигателей, низкое качество сплавов и малый ресурс изделий.
Дефекты появились из-за нерационального распределения финансирования между НИИ, КБ и звеньями производственной цепи, недостаточный уровень компетенции научно-исследовательских кадров, проблемы производства и контроля качества выпускаемых изделий, сообщает китайское издание.
ВПК Китая был создан по модели СССР и при поддержке советских специалистов, указывает портал. Военная промышленность страны развивается независимо, но при ограничениях научных контактов с зарубежными странами модель ВПК и его принципы работы устарели. Сократить отставание WS-10 можно только путем изучения передовых технологий США, Франции, Великобритании и других крупных авиастроительных держав, отмечает издание.
WS-10 создается усилиями Шэньянского исследовательского института авиадвигателестроения. В его основе лежат технологии на базе американо-французского турбовентиляторного авиадвигателя CFM56, купленные КНР в 1980-х годах.
Отмечается, что двигатели серии «Тайхан» стоят в истребителях J-11B («Цзянь-11-би»), J-11D и J-16.
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Комментарии
Армия , ИТАР-ТАСС , Китай
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