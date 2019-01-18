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Лукашенко ответил на обвинения в заправке украинских танков 

РИА Новости + ещё 4 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обвинения в поставках дизельного топлива на Украину.
По словам главы государства, его критикуют за продажу Киеву топлива, которым затем заправляют украинские танки.
Лукашенко подчеркнул, что специально изучил данный вопрос.
"Там же все дизельное топливо российское. И россияне поставляют, постоянно наращивая объемы этих поставок — бензина и дизельного топлива", — цитирует президента БЕЛТА.
Лукашенко отметил, что объемы белорусский поставок на Украину снижаются.
"Нас просто выталкивают с украинского рынка. И не только по нефтепродуктам. Точно так по удобрениям и другим позициям", — заключил он.
Ранее президент Белоруссии поручил усилить охрану южных рубежей страны и не исключал возможного увеличения числа пограничников на границе с Украиной, поскольку белорусские власти видят, "сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется". В октябре в Госпогранкомитете Белоруссии сообщали, что белорусские и украинские пограничники в этом году задержали на общей границе около 200 единиц оружия и более 13 тысяч боеприпасов.
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Комментарии1
Армия , В мире , Александр Лукашенко
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