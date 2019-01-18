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Опубликован анализ результатов попаданий в Т-64 и Т-72 в Донбассе 

Российская Газета + ещё 1 17 минут назад
Фото: Reuters
В интернете появилась попытка проанализировать результаты попаданий в некоторые танки, которые принимали участие в конфликте в Донбассе.
В материалах, опубликованных сайтом lostarmour, речь идет о Т-64 и Т-72.
При этом отмечается, что проведенный анализ из-за ограниченных данных не претендует на полноценное исследование. Тем не менее была составлена схема попаданий, которые удалось более-менее идентифицировать, и их последствий. Различными знаками обозначались места проломов брони, следы от кумулятивных зарядов и рикошеты ("непробитие").
Судя по схеме, в целом Т-64 пострадали сильнее. Отмечается, что данные по некоторым подбитым танкам добыть оказалось сложно, поскольку Т-64 "любит" разлетаться на куски.
По результатом анализа сделан вывод о том, что проблемой танков являются ослабленные зоны, к которым относятся стык корпуса и башни, нижняя лобовая часть корпуса, маска пушки, гнезда прицелов и приборов наблюдения. Всего уязвимой зоной может оказаться до 40 процентов лобовой проекции.
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