Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Как Порошенко становится другом Москвы
Как Порошенко становится другом Москвы

В Крыму МРК «Орехово-Зуево» выполнил электронные пуски ракет «Калибр» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Юлия Крымова
Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" Черноморского флота на учениях уничтожил корабль условного противника из главного оружия — ракетного комплекса "Калибр-НК". Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
По условиям учения, МРК "Орехово-Зуево" в одиночку вышел в море, где подвергся нападению вражеского корабля. Ракетный удар противника был отражен зенитным артиллерийским комплексом АК-630М-2 "Дуэт", предназначенным для противовоздушной обороны корабля. Затем ракетчики нанесли ответный удар, выполнив электронный пуск ракеты "Калибр-НК". Противник был уничтожен.
Напомним, МРК "Орехово-Зуево", построенный в Зеленодольске, вступил в состав Черноморского флота 10 декабря 2018 года.
Российская Газета: последние новости
Минобороны сообшило подробности столкновения двух Су-34 Атаку F-35 в "режиме зверя" сняли на видео В экипировку российских саперов включат круглого робота
Армия , Оружие , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа предварительная версия столкновения Су-3491
Пока вы спали: Россиян «прокатили» со льготными отпусками32
В СБУ прокомментировали приезд Собчак в Киев26
Найден второй летчик разбившегося Су-341
Путин провёл встречу с Медведевым9
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
01:03
Атаку F-35 в «режиме зверя» сняли на видео
Армия Оружие
00:47
Почтальон прославился благодаря учтивости
Общество
00:17
Сотрудниц компании заставили ползти по улице
Общество
00:44
Стала известна судьба летчика Су-34
Происшествия Оружие
00:31
Пока вы спали: Россиян «прокатили» со льготными отпусками
Общество
00:49
Арбенина экстренно госпитализирована
Шоу-бизнес В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение