Заслуженный военный летчик рассказал о возможных причинах столкновения Су-34

Генерал-майор Владимир Попов рассказал НСН о сложностях выполнения групповых маневров.

На Дальнем Востоке столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. В Минобороны РФ заявили, что экипажи самолетов катапультировались, и в настоящее время ведется поисково-спасательная операция. По данным ведомства, истребители отрабатывали маневрирование, во время которого произошло касание в воздухе. Как сообщают источники ТАСС «Интерфакса» , один из столкнувшихся Су-34 упал в море, а второй приземлился с отказавшим двигателем.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал НСН, почему случаются такие инциденты.

«В групповых полетах при выполнении планов боевой подготовки это случается. И не только у нас в России, но и в других странах мира. Здесь очень ювелирно надо работать. Это очень сложные и очень ответственные полеты. Небезопасные бывают, к сожалению. Это же еще зависит и от квалификации летного состава. Мы же начинаем иногда учить летчиков этому виду полета, группового. Самолеты очень большие, тяжелые, под 30 тонн, скорости 800-900 км/ч. Удержать эти расстояния, дистанции и интервалы минимальные достаточно трудно. Как правило, в плохих метеоусловиях видимость ограничена. При попадании в облака, при пробивании облачности, при сборе группы или роспуске могут быть допущены ошибки. Ошибки, как правило, в пилотировании или в управлении воздушным движением, когда наводят самолеты друг на друга», — рассказал эксперт.

По его словам, столкнувшиеся над акваторией Японского моря истребители могли отрабатывать как атакующие маневры, так и сухой вид заправки.