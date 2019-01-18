Генерал-майор Владимир Попов рассказал НСН о сложностях выполнения групповых маневров.
На Дальнем Востоке столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. В Минобороны РФ заявили, что экипажи самолетов катапультировались, и в настоящее время ведется поисково-спасательная операция. По данным ведомства, истребители отрабатывали маневрирование, во время которого произошло касание в воздухе. Как сообщают источники ТАСС и «Интерфакса», один из столкнувшихся Су-34 упал в море, а второй приземлился с отказавшим двигателем.
Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал НСН, почему случаются такие инциденты.
«В групповых полетах при выполнении планов боевой подготовки это случается. И не только у нас в России, но и в других странах мира. Здесь очень ювелирно надо работать. Это очень сложные и очень ответственные полеты. Небезопасные бывают, к сожалению. Это же еще зависит и от квалификации летного состава. Мы же начинаем иногда учить летчиков этому виду полета, группового. Самолеты очень большие, тяжелые, под 30 тонн, скорости 800-900 км/ч. Удержать эти расстояния, дистанции и интервалы минимальные достаточно трудно. Как правило, в плохих метеоусловиях видимость ограничена. При попадании в облака, при пробивании облачности, при сборе группы или роспуске могут быть допущены ошибки. Ошибки, как правило, в пилотировании или в управлении воздушным движением, когда наводят самолеты друг на друга», — рассказал эксперт.
По его словам, столкнувшиеся над акваторией Японского моря истребители могли отрабатывать как атакующие маневры, так и сухой вид заправки.
«Альфа»: Говоря о Магнитогорске, ИГИЛ пытается напомнить о себе «Может пара лететь, четверка, вся эскадрилья идти на близком расстоянии друг от друга. Интервал и дистанции примерно сопоставимые с размером самолета. 20-30 метров между крыльями самолетов, и по интервалу выполнения этого полета может все меняться. Дистанция относительно одного и другого самолета может быть в пределах 50 метров, 30 метров, есть 100 метров, в зависимости от того, какой при этом выполняется тактический маневр. Заход на атаку цели, затем бомбардировка какая-то выполняется, или пуск ракет, или перехват друг друга. Если два одинаковых самолета могут быть отработки сухого вида заправки. Без фактического передачи топлива, а контактные действия, когда подходишь очень близко. Это все связано с большим риском выполнения полета такого характера и предусмотрено курсами боевой подготовки», — добавил Владимир Попов. Напомним, что истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. Дальность полета этих самолетов достигает 4000 км, максимальная скорость — 1900 км/ч, а боевая нагрузка — 8 тонн.