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Минобороны подтвердило спасение второго летчика Су-34 

ТАСС + ещё 23 1 час назад
Фото: ТАСС
Вертолет Минобороны РФ спас второго летчика истребителя-бомбардировщика Су-34, потерпевшего аварию в Японском море. Об этом в пятницу сообщил в Минобороны России.
"Вертолетчиками Восточного военного округа обнаружен второй пилот. С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом, и летчик был поднят на борт вертолета. Состояние летчика удовлетворительное", — сказали в российском военном ведомстве.
В спасательной операции участвуют шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота, вертолеты и противолодочный самолет Ту-142. Работу спасателей осложняют сложные метеорологические условия, обусловленные сильным ветром и волнением в четыре балла.
Как сообщил ранее ТАСС источник в силовых структурах, два Су-34 столкнулись в воздухе над морем утром в пятницу. Позже в Минобороны сообщили, что в 08:07 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло "касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО".
В ведомстве уточнили, что самолеты выполняли полет без боекомплекта.
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Комментарии
Армия , Происшествия , Министерство обороны
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