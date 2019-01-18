Минобороны подтвердило спасение второго летчика Су-34

Вертолет Минобороны РФ спас второго летчика истребителя-бомбардировщика Су-34, потерпевшего аварию в Японском море. Об этом в пятницу сообщил в Минобороны России.

"Вертолетчиками Восточного военного округа обнаружен второй пилот. С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом, и летчик был поднят на борт вертолета. Состояние летчика удовлетворительное", — сказали в российском военном ведомстве.

В спасательной операции участвуют шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота, вертолеты и противолодочный самолет Ту-142. Работу спасателей осложняют сложные метеорологические условия, обусловленные сильным ветром и волнением в четыре балла.

Как сообщил ранее ТАСС источник в силовых структурах, два Су-34 столкнулись в воздухе над морем утром в пятницу. Позже в Минобороны сообщили, что в 08:07 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло "касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО".

В ведомстве уточнили, что самолеты выполняли полет без боекомплекта.