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Армия Латвии погибнет в первые минуты войны НАТО с Россией 

News.ru + ещё 2 50 минут назад
Фото: globallookpress.com
Латвия окажется заложницей при любых столкновениях России и НАТО в регионе. В случае их вооружённого конфликта армия прибалтийской республики даже не успеет повоевать.
При этом базы НАТО, если они появятся на территории Латвии, в случае реального конфликта с Россией будут уничтожены в его первые же минуты. Об этом рассказал бывший глава департамента стратегического планирования Генштаба Национальных вооружённых сил Латвии Раймонд Рубловский в интервью порталу RuBaltic.ru.
По его словам, сейчас на территории прибалтийской республики размещена одна батальонная группа НАТО — около 1400 военнослужащих. Эти силы, оснащённые лёгким вооружением, не представляют никакой опасности для Москвы. Их присутствие в Латвии является скорее политическим жестом, чем военным.
В случае войны прибалтийская республика сможет поставить под ружьё всего 17,5 тыс. военнослужащих, добровольцев и резервистов. И это тоже не угроза для России.
«Вопрос в том, останется ли от нашей страны одна большая воронка или пронесёт», — заявил Рубловский.
Он подчеркнул, что решение о размещении военных баз в Латвии «не есть уровень компетенции местных политиков». Подобные вопросы — прерогатива союзников и США в частности.
Рубловский считает, что постоянная риторика латвийских политиков об угрозах со стороны России, для многих из них является вопросом выживания, «хлебом насущным» и путём к достижению сиюминутных политических выгод. Подобного рода спекуляции только подогревают всеобщее напряжение.
Ранее News.ru сообщал, что конфликт на почве национальной розни разгорается в латвийском городе Лиепая. В течение нескольких дней в разных местах города вспыхивают массовые драки между учениками русских и латышских школ. Полиция пытается пресекать побоища несовершеннолетних, в которых участвуют и мальчики, и девочки.
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Комментарии
Армия , Войска , Генштаб , Латвия
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