Ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в 2020 году

Испытания тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) "Адмирал Нахимов" начнутся в 2020 году, сообщили журналистам в пресс-службе производственного объединения "Севмаш"

"В наливном бассейне продолжается ремонт крейсера проекта 11442М ("Адмирал Нахимов" — ред.). Завершены ремонт, модернизация и окраска корпусных конструкций. Развернуты малярно-изоляционные работы по наружной обшивке и разметочные работы. Планируется, что корабль будет выведен на испытания в 2020 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на стапелях предприятия строятся две группировки атомных подводных лодок проекта "Ясень-М" и "Борей-А". На испытания вышли корабли "Князь Владимир" и "Казань", которые отработали в море поставленные задачи.

"Программа гособоронзаказа в 2018 году "Севмашем" выполнена в полном объеме", — отметил генеральный директор предприятия Михаил Будниченко, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало сообщил, что ремонт и модернизация ТАРКР "Адмирал Нахимов" идет в соответствии с графиком и завершится до 2021 года.