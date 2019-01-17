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Ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в 2020 году 

РИА Новости 11 минут назад
Фото: Р-Спорт
Испытания тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) "Адмирал Нахимов" начнутся в 2020 году, сообщили журналистам в пресс-службе производственного объединения "Севмаш".
"В наливном бассейне продолжается ремонт крейсера проекта 11442М ("Адмирал Нахимов" — ред.). Завершены ремонт, модернизация и окраска корпусных конструкций. Развернуты малярно-изоляционные работы по наружной обшивке и разметочные работы. Планируется, что корабль будет выведен на испытания в 2020 году", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на стапелях предприятия строятся две группировки атомных подводных лодок проекта "Ясень-М" и "Борей-А". На испытания вышли корабли "Князь Владимир" и "Казань", которые отработали в море поставленные задачи.
"Программа гособоронзаказа в 2018 году "Севмашем" выполнена в полном объеме", — отметил генеральный директор предприятия Михаил Будниченко, слова которого приводит пресс-служба.
Ранее представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало сообщил, что ремонт и модернизация ТАРКР "Адмирал Нахимов" идет в соответствии с графиком и завершится до 2021 года.
ТАРКР "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" до 1992 года имел название "Калинин". Был заложен 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе. 25 апреля 1986 года спущен на воду. 30 декабря 1988 года пополнил боевой состав ВМФ России. 22 апреля 1992 года переименован в "Адмирал Нахимов".
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Армия , Оружие , Михаил Будниченко , Игорь Дыгало , Министерство обороны , Балтийский завод , Севмаш
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