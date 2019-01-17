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Россия примет участие в аэрокосмическом салоне Ле Бурже, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Remy de la Mauviniere
Россия примет участие в авиакосмическом салоне в Ле Бурже (Париж, Франция) в этом году, однако национальная экспозиция будет касаться только продукции гражданского и двойного назначения, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества.
В связи с санкционной политикой Запада Россия резко сократила в последние годы свое участие в международных оружейных выставках в Европе. В частности, в 2018 году Россия фактически проигнорировала участие в авиакосмическом салоне в Фарнборо (Лондон, Великобритания). На предыдущем авиакосмическом салоне в Ле Бурже в 2017 году Россия также демонстрировала только гражданскую продукцию и продукцию двойного назначения.
"Роскосмос" решил не участвовать в авиасалоне Фарнборо
"В этом году Россия примет участие в салоне в Бурже, однако будут развернуты лишь несколько экспозиций, в том числе "Вертолетов России", ОАК и "Рособоронэкспорта", — сказал собеседник агентства. Он также сообщил, что этими же компаниями будут арендованы несколько шале для проведения переговоров с инозаказчиками.
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Комментарии
Армия , Рособоронэкспорт , Роскосмос , ОАК , РИА Новости , Ле-Бурже
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