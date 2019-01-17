Россия примет участие в аэрокосмическом салоне Ле Бурже, сообщил источник

В связи с санкционной политикой Запада Россия резко сократила в последние годы свое участие в международных оружейных выставках в Европе. В частности, в 2018 году Россия фактически проигнорировала участие в авиакосмическом салоне в Фарнборо (Лондон, Великобритания). На предыдущем авиакосмическом салоне в Ле Бурже в 2017 году Россия также демонстрировала только гражданскую продукцию и продукцию двойного назначения.

"Роскосмос" решил не участвовать в авиасалоне Фарнборо