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В Ростовской области военные развернут «алюминиевый ковер» 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
На Дону вблизи города Каменск-Шахтинский пройдут учения подразделений инженерного соединения Южного военного округа, во время которых будет установлен так называемый "алюминиевый ковер". Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Поступивший на вооружение войск в конце прошлого года новый комплект развертывания временных дорог разместят на военном полигоне Бородиновка на берегу Северского Донца. По расстеленному "ковру" колонну инженерной техники переправят с одного берега на другой.
Также военные будут обеззараживать воду. Планируется, что они соберут и очистят более 20 тонн речной воды. Будут отработаны и навыки разминирования, преодоления и установки препятствий, разведки и маскировки в зимних условиях. Военнослужащим помогут служебные собаки.
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Армия , Войска , Дон , Каменск-Шахтинский , Ростовская Область
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