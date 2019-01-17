В Ростовской области военные развернут «алюминиевый ковер»

На Дону вблизи города Каменск-Шахтинский пройдут учения подразделений инженерного соединения Южного военного округа, во время которых будет установлен так называемый "алюминиевый ковер". Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Поступивший на вооружение войск в конце прошлого года новый комплект развертывания временных дорог разместят на военном полигоне Бородиновка на берегу Северского Донца. По расстеленному "ковру" колонну инженерной техники переправят с одного берега на другой.

Также военные будут обеззараживать воду. Планируется, что они соберут и очистят более 20 тонн речной воды. Будут отработаны и навыки разминирования, преодоления и установки препятствий, разведки и маскировки в зимних условиях. Военнослужащим помогут служебные собаки.