ВМС Швеции получат подводную лодку нового поколения в 2024 году

На шведской верфи в Карлскруне в Блекинге строятся подводные лодки проекта А26. Их возводят по контракту с Агентством по материальному обеспечению армии Швеции

Первые две подлодки проекта A26 получили название "Блекинге" и "Сконе". Как пишет издание Defense Aerospace, новые подлодки традиционно называют в честь прибрежных районов страны. Производство подводных лодок идет полным ходом. На A26 установят четыре торпедных аппарата 530-мм калибра. Субмарина предположительно сможет развивать скорость до 20 узлов, а в случае применения только двигателей Стирлинга — до 7 узлов.

Новые субмарины должны заменить устаревшие подводные лодки проекта Gotland. Первую современную подводную лодку планируют получить в 2024 году.

Автономность плавания подводных лодок проекта А26 — 45 суток, экипаж — от 17 до 26 человек. Субмарины будут иметь современные средства наблюдения и сонары.