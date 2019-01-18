Генсек ООН призвал Россию и США продолжить переговоры по ДРСМД для сохранения договора

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США продолжить переговоры по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Наша позиция ясна, считаем очень важным сохранение ДРСМД, — сказал он в пятницу на пресс-конференции. — Понимаем, что существуют некоторые вопросы, которые нужно решить, для этого все еще остается время, поэтому мы активно призываем стороны продолжить переговоры для сохранения договора".

Генсек также отметил, что Москва и Вашингтон должны своевременно провести переговоры о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале 2021 года.