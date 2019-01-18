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Генсек ООН призвал Россию и США продолжить переговоры по ДРСМД для сохранения договора 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: © AP Photo/Bebeto Matthews
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США продолжить переговоры по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Наша позиция ясна, считаем очень важным сохранение ДРСМД, — сказал он в пятницу на пресс-конференции. — Понимаем, что существуют некоторые вопросы, которые нужно решить, для этого все еще остается время, поэтому мы активно призываем стороны продолжить переговоры для сохранения договора".
Генсек также отметил, что Москва и Вашингтон должны своевременно провести переговоры о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале 2021 года.
"Есть еще один очень важный договор — New START [СНВ-3]. Я думаю, очень важно, чтобы Россия и США вовремя провели консультации, чтобы убедиться, что действие этого договора будет продлено. Очень важно, чтобы существующая архитектура ядерного разоружения была сохранена и по возможности улучшена", — сказал Гутерриш.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , В мире , Конфликты , США
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