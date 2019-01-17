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Решена судьба "сумасшедшей учительницы"
Решена судьба "сумасшедшей учительницы"

Два истребителя США аварийно приземлились на одну полосу 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
15 января произошел один из самых сумасшедших инцидентов с участием боевой авиации США в наступившем году. Два палубных истребителя F-15 Eagle одновременно совершили аварийную посадку на одну и ту же взлетно-посадочную полосу.
Это случилось на базе ВВС США Кадена в японской провинции Окинава. Пилоты обоих самолетов доложили о технических проблемах и запросили аварийную посадку. У Кадены две ВПП, оборудованные аэрофинишерами для приема палубной авиации, но северная полоса оказалась закрыта на ремонт. Руководитель полетов принял беспрецедентное решение: сажать самолеты одновременно навстречу друг другу.
— Похоже, проблемы у самолетов были настолько серьезными, что их отправка на запасные аэродромы: авиабазу Футенма и международный аэропорт Наха, — оказалась невозможна. Тем более, что в Нахе нет аэрофинишеров. Альтернативой было только катапультирование, что небезопасно для пилотов и означает полную потерю истребителей, — пишет военный обозреватель The Drive Тайлер Рогоуэй.
Все прошло благополучно. Крюки обоих самолетов поймали тросы аэрофинишеров и F-15 остановились на безопасном расстоянии друг от друга. Действующая ВПП Кадены была закрыта на час с небольшим, пока наземные службы не отбуксировали истребители.
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Комментарии
Армия , Оружие , Окинава , США
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