США работает над ловушками для российского гиперзвука

Минобороны США работает над созданием эффективной системы противодействия гиперзвуковому оружию России Китая . Вашингтон возлагает надежды на существующие датчики, расположенные на орбите Земли.

Белый дом также рассчитывает получить космические корабли, оснащённые ракетами, способные ликвидировать вражеские боеголовки. Кроме того, Пентагон намерен изучить возможности выведения из строя МБР практически сразу после их запуска. Для этого Соединённые Штаты хотят оснастить истребители F-35 новыми боеприпасами и организовать патрулирование в районах предположительного базирования МБР, пишет «Интерфакс»

Ранее News.ru сообщал об успешных испытаниях российского комплекса «Авангард», которые подтвердили возможность развития ракетой скорости в 27 махов (более 30 тыс. км/ч). Представители США сразу признали, что перед такими разработками Кремля их система ПРО бессильна.