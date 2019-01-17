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Разведка РФ возьмёт армию США под наблюдение 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: mil.ru
Российская разведка проследит за выводом войск США с территории Сирии и за соблюдением срока эвакуации, заявленном главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.
«Это правильное решение со стороны администрации Соединённых Штатов Америки. Войска (США) находятся (в Сирии) в нарушение норм международного права. Насколько быстро будет выполнено решение президента США — будем смотреть», — рассказал руководитель ведомства.
Россия готовит Сирию к послевоенной жизни. Москва всерьёз обеспокоена вопросом переформатирования сирийской правительственной армии и прочих государственных структур в целях борьбы с растущей коррупцией и засильем проиранских элементов. Специально для этого от официального Дамаска потребовали создания инспекционной структуры, которая будет заниматься противодействием коррупции в армии Арабской Республики.
Ранее News.ru сообщал, что граждане САР смогут учиться в морских училищах Крыма в рамках будущего взаимодействия между странами. Сотрудничество подразумевает инфраструктуры портов полуострова и сирийских портов Тартус и Латакия, а также расширение флота крымско-сирийской судоходной компании.
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Комментарии1
Армия , Войска , Сергей Нарышкин , Дональд Трамп , Сирия , США
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