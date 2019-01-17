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Отслужившим в армии срочникам запретят соцсети 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Некоторым категориям уволенных в запас солдат-срочников собираются запретить пользоваться соцсетями. Об этом пишет газета «Известия».
Запрет коснется тех, кто проходил службу в частях с секретным режимом или имел доступ к документам, содержащим гостайну. Срок действия запрета составит пять лет.
Соответствующие поправки подготовлены Минобороны и внесены в проект поправок к федеральному закону «О статусе военнослужащих». Предполагается, что это позволит защитить государственную тайну, однако издание отмечает неспособность контролировать запрет — создание анонимных или фейковых страниц практически не удастся отследить.
В феврале 2018 года стало известно о планах Минобороны запретить военнослужащим пользоваться смартфонами с фотокамерами и системами спутниковой навигации. В Генштабе составили список устройств, которым можно будет пользоваться военнослужащим. Это простые кнопочные телефоны стоимостью до двух тысяч рублей: Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung.
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Комментарии36
Армия , Видео , Министерство обороны , Генштаб , газета "Известия"
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