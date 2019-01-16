Швеция впервые подготовит кибербойцов

Вооруженные силы Швеции увеличат число призывников в армию и начнут подготовку кибербойцов. Об этом сообщает The Local.

Нововведение вступит в силу с 2020 года. По словам главнокомандующего генерала Микеля Бюдена (Micael Bydén), такое решение приняли, чтобы усилить оборонные возможности страны и противостоять новым вызовам.

Пилотный проект предусматривает набор 30 солдат в кибербригаду. Отмечается, что новобранцы должны иметь специальное образование в соответствующей области. Их главной задачей будет защита шведских киберсистем от оппонентов, рассказал Бюден.

Обязательная военная повинность была вновь введена в Швеции с 2018 года. Число призывников должно увеличиться с четырех тысяч на настоящий момент до пяти тысяч в 2020 году. В то же время главнокомандующий отметил, что набрать пять тысяч молодых людей для срочной службы не будет сложно. «Для призывников у нас высокая планка отбора, — добавил он. — Требования у них тоже высокие, но они очень мотивированы».

Как пишет газета, обе крупнейшие политические партии страны — Социал-демократическая рабочая и Умеренная коалиционная — выступали за увеличение числа призывников в армию до восьми тысяч в год.

В декабре 2018 года сообщалось, что кибервойсками обзавелать Белоруссия. Там появилась первая рота информационных технологий. Задача солдат в ней — заниматься моделированием военных действий, разработкой автоматизированных систем управления и радиолокации.