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Швеция впервые подготовит кибербойцов 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Jonas Ekstromer / Reuters
Вооруженные силы Швеции увеличат число призывников в армию и начнут подготовку кибербойцов. Об этом сообщает The Local.
Нововведение вступит в силу с 2020 года. По словам главнокомандующего генерала Микеля Бюдена (Micael Bydén), такое решение приняли, чтобы усилить оборонные возможности страны и противостоять новым вызовам.
Пилотный проект предусматривает набор 30 солдат в кибербригаду. Отмечается, что новобранцы должны иметь специальное образование в соответствующей области. Их главной задачей будет защита шведских киберсистем от оппонентов, рассказал Бюден.
Обязательная военная повинность была вновь введена в Швеции с 2018 года. Число призывников должно увеличиться с четырех тысяч на настоящий момент до пяти тысяч в 2020 году. В то же время главнокомандующий отметил, что набрать пять тысяч молодых людей для срочной службы не будет сложно. «Для призывников у нас высокая планка отбора, — добавил он. — Требования у них тоже высокие, но они очень мотивированы».
Как пишет газета, обе крупнейшие политические партии страны — Социал-демократическая рабочая и Умеренная коалиционная — выступали за увеличение числа призывников в армию до восьми тысяч в год.
В декабре 2018 года сообщалось, что кибервойсками обзавелать Белоруссия. Там появилась первая рота информационных технологий. Задача солдат в ней — заниматься моделированием военных действий, разработкой автоматизированных систем управления и радиолокации.
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Комментарии
Армия , В мире , Европа , Швеция
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