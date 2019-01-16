Секретный тяжелый беспилотник РФ сняли в полете

В Сети появилось фото третьего летного прототипа стратегического беспилотного разведчика "Альтаир".

Аппарат взлетным весом пять тонн с размахом крыла более 28 метров разработан в казанском ОКБ имени Симонова. Летные прототипы собирают и испытывают на авиазаводе имени Горбунова.

Благодаря двум 250-сильным дизельным двигателям, вращающим трехлопастные винты, "Альтаир" мождет парить в воздухе без дозаправки двое суток, пролетев до 10 тысяч километров. Летательный аппарат практически полностью построен из композитных материалов — металлические только моторамы. Это снизило заметность на радарах и вес аппарата, позволило увелить массу полезной нагрузки. Под носовым обтекателем планируется разместить станцию оптической видовой разведки и радар бокового обзора с активной фазированной антенной решеткой, в хвосте — антенну спутниковой связи. Возможна также установка на "Альтаир" ударного вооружения массой до тонны.