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Во Франции 100 лет спустя всплыла немецкая подлодка 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Denis Charlet/AFP/Getty
Во Франции из-за понижения уровня морской воды и движения песка на морском дне всплыли обломки немецкой подводной лодки UC-61, которая села на мель у побережья Виссана в июле 1917 года.
Как сообщает Live Science, речь идет о подводной лодке, принадлежавшей Германии. Более 100 лет назад немецкий экипаж во время Первой мировой войны случайно посадил ее на мель на севере Франции — у побережья коммуны Виссан, которая находится недалеко от города Кале.
Экипаж субмарины состоял из 26 человек. Они не стали сопротивляться и сдались в плен. Сообщается, что подлодка полностью ушла в песчаное дно к 1930-м годам. Однако движение "дюн" на дне привело к тому, что столетие спустя лодка "всплыла". Ее планируют превратить в туристическую достопримечательность.
Во время Первой мировой войны немецкие подводные лодки потопили сотни кораблей союзников. Считается, что экипаж UC-61 пустил на дно как минимум 11 судов при помощи мин и торпед.
В ходе своей последней миссии UC-61 покинул порт Зебрюгге в Бельгии. Задачей была установка мин у побережья французских городов Булонь-сюр-Мер и Гавр. Однако выполнить приказ не удалось.
Поняв, что лодка села на мель, экипаж затопил ее, после чего выкинул белый флаг и сдался французам.
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Армия , Германия , Франция
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