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СМИ: умер изобретатель китайской водородной бомбы 

ТАСС 1 час назад
Фото: public domain
Известный в КНР и за ее пределами физик-ядерщик, изобретатель китайской водородной бомбы Юй Минь в среду умер в Пекине в возрасте 93 лет. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Юй Минь начал проводить исследования в области атомного оружия с 1961 года, и в течение нескольких десятилетий его работы проходили в условиях повышенной секретности. Имя ученого долгое время не разглашалось. Благодаря своим заслугам в области науки он был не раз удостоен различных правительственных наград, а в декабре 2018 года вошел в почетный список людей, оказавших особо важное содействие продвижению социально-экономических реформ в КНР.
Водородная бомба в Китае была создана в 1966 году. Юй Минь смог решить ряд ключевых проблем при ее разработке, за что в дальнейшем его прозвали отцом китайского аналога этого вида оружия массового поражения. Ученый также считается единственным авторитетным китайским специалистом-ядерщиком, никогда не проходившим обучение за границей.
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Армия , Китай
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