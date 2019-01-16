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Военные США впервые в истории страны не получили зарплату из-за «шатдауна» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Командующий Береговой охраны США адмирал Карл Шульц направил письмо своим подчиненным с предупреждением, что в связи с приостановкой работы федерального правительства ("шатдаун") они не получат зарплату. В послании он отметил, что, насколько ему известно, этот случай является беспрецедентным в истории страны.
"Сегодня вы не получите свою регулярную зарплату. Таким образом, насколько мне известно, впервые в истории нашей нации служащим ВС США не была выплачена зарплата в ходе прекращения бюджетного финансирования", — говорится в письме, размещенном во вторник на сайте Береговой охраны США.
Шульц отметил, что осознает, какое беспокойство данная ситуация вызывает у служащих и их семей, в связи с чем от их имени осуществляется тесное сотрудничество с рядом организаций.
"В этой связи я рад сообщить, что [некоммерческая благотворительная организация] Coast Guard Mutual Assistance ("Взаимная помощь береговой охраны") получила пожертвование в размере $15 млн от компании USAA с целью поддержать наших людей, нуждающихся в помощи", — добавил он.
С 22 декабря 2018 года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры бюджета, в который Трамп и его однопартийцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны. Администрация республиканца Трампа требует ассигновать из бюджета на эти цели 5,7 млрд долларов.
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Комментарии1
Армия , В мире , Карл Шульц , США
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