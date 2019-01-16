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Россиянам разрешили делать патроны 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вступили в силу поправки к закону «Об оружии», позволяющие россиянам, владеющим нарезными винтовками и карабинами, самостоятельно снаряжать боеприпасы к ним, передает РИА Новости в среду, 16 января.
Документ был принят парламентом прошлым летом.
Тех, кто впервые приобретает ружья, будут обучат изготовлению патронов. Законом также регулируется порядок торговли необходимым расходными материалами.
Принятие закона связано с недоступностью качественных боеприпасов иностранного производства из-за антироссийских санкций, а также с тем, что патроны с индивидуальными характеристиками для охоты имеет ряд преимуществ перед заводскими.
Самостоятельное снаряжение боеприпасов легализовано во многих странах, включая Канаду, США, Финляндию, Германию, Австралию.
В ноябре прошлого года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект о введении трех дополнительных требований для получения охотничьего билеты и лицензии на длинноствольное оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 лет.. Согласно документу, каждому кандидату в стрелки нужно будет пройти собеседование, предоставить характеристику с места работы и документы, подтверждающие источник и размер доходов.
Поводом для разработки таких мер стало вооруженное нападение 18-летнего студента на колледж в Керчи 17 октября 2018 года, в результате которого погибли 20 человек и пострадали еще более 70.
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Армия , Оружие , Ирина Яровая , Госдума , РИА Новости
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