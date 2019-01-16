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США собрались нарастить силы ПРО в космосе 

Деловая газета «Взгляд» 13 минут назад
Фото: NASA
Американская администрация рассматривает возможность наращивания сил ПРО на территории США и за пределами страны, сообщают информационные агентства.
В частности, речь идет о космических спутниках, которые позволят лучше распознавать и отслеживать цели. Предложений разместить в космосе противоракеты не ожидается, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
В четверг Пентагон обнародует Стратегию развития системы противоракетной обороны США.
Вашингтон хочет сосредоточить внимание на возможности уничтожать ракеты противника либо перед пуском, либо за нескольких минут после. Это потребует более активного использования БПЛА.
Associated Press указывает, что подобные планы будут конкурировать с разработкой новых ядерных вооружений за средства на реализацию, а также будут иметь дипломатические последствия, прежде всего в отношениях с Москвой.
Напомним, бывший чиновник Пентагона Абрахам Денмарк признал, что системы ПРО США в Польше и Румынии легко переоборудуются из оборонительного в наступательное вооружение.
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Армия , Оружие , Пентагон , Associated Press , ИТАР-ТАСС , США
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