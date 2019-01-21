США нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить

В январе 2019 года президент США представил в Пентагоне Обзорный доклад по противоракетной обороне (ПРО). Глава сверхдержавы не упустил возможность раскритиковать союзников по НАТО в низких расходах на оборону, а также отказ демократов поддержать финансирование стены на границе с Мексикой . Выступая в переполненном слушателями зале, Трамп в чем-то напоминал Рональда Рейгана — голливудского актера, ставшего 40-м президентом страны и крайне умело надавившего на слабые места агонизирующего СССР. В чем именно — в материале «Ленты.ру»

Содержание доклада было известно задолго до его официального обнародования. Фактически документ зафиксировал изменения, произошедшие за последние несколько лет в мире ракетных вооружений, и представил рекомендации касательно того, как США реагировать на это. По этой причине принципиально нового — того, что не было бы известно ранее, — в обзоре почти нет. Однако есть любопытные моменты, которые все же стоит напомнить.

Например, предыдущая версия документа, появившаяся в феврале 2010 года, в качестве основных называла угрозы, исходящие от разрабатываемых Ираном КНДР баллистических ракет. Россия тогда называлась партнером США. В документе 2019 года по-прежнему отмечается текущая опасность Ирана и КНДР для Соединенных Штатов, но отдельное внимание уделяется угрозе будущего — гиперзвуковым и крылатым ракетам, а также космическому оружию, создаваемым Китаем и Россией.

Изменилась позиция США и в отношении партнеров, в частности, по НАТО. Теперь союзники, прежде всего ЕС , должны обороняться не только от Ирана, но и от России, причем — за свой счет, покупая оружие в том числе и у Соединенных Штатов. На Дальнем Востоке ситуация аналогичная, хотя и не столь абсурдная. Япония и Тайвань совсем не рады растущей военной мощи КНР, а Южная Корея — милитаризации КНДР, однако, в отличие от ЕС, действительно готовы уделять большее внимание вопросам национальной обороны. Такая позиция обусловлена тем, что именно угрозы, исходящие прежде всего от Китая, а не России, в перспективе представляют реальную опасность. Не случайно в Обзорном докладе по ПРО большие опасения у американской стороны вызывает гиперзвуковое оружие скорее первой страны, а не второй.

Говоря о конкретных планах США в области ПРО, стоит отметить несколько проектов.

Одним из самых разумных предложений выглядит использование зенитных управляемых ракет SM-3 Block IIA в качестве перехватчиков баллистических ракет средней и межконтинентальной дальностей (прежде всего государств-изгоев Ирана и КНДР). Достаточно отметить, что в последние десять лет SM-3 различных вариантов неоднократно применялись для перехвата космических баллистических мишеней, в том числе — успешно. Такие ракеты, в составе системы ПРО Aegis, получают, в частности, Польша, Румыния и Япония. Более того, при необходимости пусковые установки Mark 41 объектов Aegis допускают переоборудование из оборонительных систем в наступательные, что позволяет запускать крылатые ракеты Tomahawk (дальностью до 2500 километров), достигающие практически любой цели на территории европейской части России.

Другим предложением, которое прописано в обзоре 2019 года, значится размещение на базе Форт-Грили (Аляска) 20 наземных комплексов перехвата баллистических ракет. В настоящее время в США насчитывается 44 подобных комплекса, расположенных, кроме Форт-Грили, на базе Ванденберг (Калифорния). Запрос на финансирование работ по усилению ПРО на Аляске направлен в Конгресс еще в 2017 году. Тогда развертывание дополнительных пусковых установок объяснялось необходимостью защиты от ракетного удара со стороны КНДР.

Кроме противоракет, американскую систему ПРО усилят радарами. Речь идет прежде всего о радиолокационной станции селекции баллистических целей LRDR (Long Range Discrimination Radar), предназначенной для раннего обнаружения, распознавания и сопровождения баллистических целей на большой дальности на всех этапах полета. Планируется модернизация радарного комплекса на Гавайях и усиление Aegis, а также рассматривается возможность размещения в будущем на архипелаге третьей базы наземных комплексов перехвата баллистических ракет.

Подобная инициатива обусловлена растущим ракетным арсеналом КНР. В частности, США особенно беспокоят китайские противокорабельные баллистические (строго говоря — квазибаллистические) ракеты DF-16, DF-21 и DF-26. Последняя, к примеру, способна с расстояния в четыре тысячи километров поразить остров Гуам, где расположена крупнейшая стратегическая военная база США в Тихом океане.

Особого внимания заслуживают инициативы Трампа, касающиеся размещения оружия в космосе. Предлагающиеся здесь проекты не могут не напоминать элементы рейгановской программы SDI (Strategic Defense Initiative), известной в 1980-х годах как «звездные войны». Речь идет прежде всего о развертывании сети низкоорбитальных спутников, датчики которых должны быть способны гарантированно зафиксировать пуски баллистических ракет и гиперзвукового оружия из заранее выбранных локальных областей планеты, а также о разработке высотного беспилотника, оснащенного лазером, способным поражать ракеты. Данные системы должны позволять обнаружить, отследить и перехватывать баллистическую ракету на взлете — то есть до того, как от носителя отсоединится разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.

Кроме традиционных планов усиления и расширения тактических комплексов ПРО, в частности, Patriot, обзор включает ряд неоднозначных предложений. Одним из них является возможность размещения противоракет на спутниках, другим — превращение истребителей пятого поколения F-35 Lightning II в летающие радары ПРО или даже носителей противоракет. Тем не менее, маловероятно, что США смогут разместить противоракеты в космосе до следующей версии Обзорного доклада по ПРО.

Планы США по усилению ПРО в космосе предполагают выделение ряда перспективных проектов, которые в конечном итоге смогли бы обеспечить защиту страны не только от баллистических, но и гиперзвуковых угроз. Подобные программы требуют щедрого финансирования, которое США вполне справедливо намерены хотя бы частично переложить на европейских союзников. В ближайшее время должен появиться проект американского военного бюджета на 2020 год, из которого должно быть ясно, какие из сформулированных в обзоре задач действительно будут решаться.

В настоящее время Соединенные Штаты ускорили разработку боевых гиперзвуковых летательных аппаратов, которые от аналогичных российских и китайских вооружений будут отличаться большей точностью попадания в цель. Однако создать совершенные гиперзвуковые маневрирующие ракеты гораздо проще, чем противодействовать им.

С другой стороны, не вызывает сомнения, что подобное оружие в принципе уничтожимо. По этой причине будущее ПРО находится не на Земле, а в космосе, и только страны, обладающие развитой космонавтикой и спутникостроением, способны защититься от гиперзвуковых угроз.