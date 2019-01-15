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Бронированный «Деспот» впервые попал на видео 

Российская Газета 55 минут назад
В Республики Сербской Боснии и Герцеговины во время парада в честь дня республики продемонстрировали опытный образец колесной бронированной машины "Деспот" собственного производства.
Как пишет bmpd, бронеавтомобиль построен на предприятии "Техничи ремонт Братунац" — это бывший авторемонтный завод Югославской народной армии. Уже заявили, что машина прошла испытания и будет запущена в серийное производство.
Сербское издание "Деспотовина" приводит технические характеристики бронемашины. Кстати, назвали ее в честь византийского титула сербских князей XV-XVI веков. В те времена государство называлось Сербской деспотовиной.
Боевая масса машины — 14 тонн, ее длина — 6,05 метра, ширина — 2,56 метра. Вместимость — до девяти человек, включая трех членов экипажа. Полноприводный бронеавтомобиль выполнен на шасси специальной постройки и оснащен дизельным двигателем Mercedes-Benz OM 926 LA мощностью 322 л. с. и шестискоростной автоматической трансмиссией Allison 3000SP с блокировкой дифференциала. Машина имеет антиблокировочную систему и пневматические тормоза с тормозными дисками на всех колесах. Запас топлива — 400 литров. Максимальная скорость по шоссе — 120 километров в час  "Деспота" планируют использовать для патрулирования и разведывательных миссий, в качестве мобильного командного пункта, для перевозки и поддержки спецподразделений, борьбы с терроризмом, разведки и в качестве медицинского транспортного средства.
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Армия , Видео , Босния и Герцеговина
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