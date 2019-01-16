Росгвардия уволила критиковавшего власти военного блогера

Причиной досрочного увольнения 47-летнего прапорщика Росгвардии Дмитрия Куприна стали не деньги от корпорации Google , а публичные высказывания в адрес госорганов и их руководителей. Об этом челябинскому изданию 74.ru сообщили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии России

Там напомнили о запрете, содержащемся в федеральном законе «О статусе военнослужащих», на публичные высказывания, суждения и оценки о деятельности государственных органов.

«В рамках профилактической работы все наши военнослужащие и сотрудники регулярно предупреждаются о негативных последствиях нарушения требований воинских уставов и законов Российской Федерации», — подчеркнули в пресс-службе.

Уволенный Дмитрий Куприн рассказал, что начальству не понравился его видеоблог на YouTube, в котором он накануне выборов президента агитировал за Павла Грудинина, а после — периодически критиковал главнокомандующего Росгвардии генерала Виктора Золотова , президента Владимира Путина и представителей власти.

Весной 2018 года в отношении Куприна была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что на его банковскую карту поступили 18999 рублей от компании Google из Ирландии. По словам военного, это деньги за трафик, впервые полученные им за 11 лет существования канала.

В итоге аттестационная комиссия войсковой части приняла решение о досрочном увольнении прапорщика.

Куприн служил в вооруженных силах по контракту больше 11 лет. В 2015 году он приобрел квартиру по программе военной ипотеки. Получить ее в собственность мог уже через два года — после того, как дослужится до предельного возраста. Сейчас ему придется вернуть Росгвардии 1,35 миллиона рублей, чтобы вместе с женой и двумя несовершеннолетними дочерьми не лишиться жилья. В пресс-службе Уральского округа войск Росгвардии на вопросо будущем квартиры ответили, что «уволенный с военной службы обеспечивается жильем в соответствии с российским законодательством».