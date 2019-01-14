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«Новичок» запретят 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Reuters
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) внесет нервно-паралитическое вещество класса «Новичок» в список запрещенных. Об этом сообщает Reuters.
С такой инициативой выступили США, Нидерланды и Канада. 14 января члены ОЗХО одобрили предложение. Отмечается, что Россия к консенсусу не присоединилась.
Как сообщает агентство, в список запрещенных внесут два класса высокотоксичных химических веществ, в их числе «Новичок», которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери в марте 2018 года.
6 января сообщалось об установлении британскими властями всех деталей покушения на Скрипалей. Цепочка ответственных за случившееся якобы ведет к высшему российскому руководству. В Москве в очередной раз опровергли причастность к инциденту и указали на отсутствие доказательств.
Лондон обвинил в атаке российские спецслужбы, выслал дипломатов, а позже раскрыл имена «отравителей»: Александр Петров и Руслан Боширов. В одном из интервью они подтвердили, что посещали Великобританию в марте, но лишь с целью «оторваться». Москва все обвинения отвергла и приняла зеркальные меры.
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Комментарии
Армия , В мире , Сергей Скрипаль , Александр Петров , ОЗХО , ГРУ
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