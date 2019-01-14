«Новичок» запретят

Нидерланды и С такой инициативой выступили США Канада . 14 января члены ОЗХО одобрили предложение. Отмечается, что Россия к консенсусу не присоединилась.

Как сообщает агентство, в список запрещенных внесут два класса высокотоксичных химических веществ, в их числе «Новичок», которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери в марте 2018 года.

6 января сообщалось об установлении британскими властями всех деталей покушения на Скрипалей. Цепочка ответственных за случившееся якобы ведет к высшему российскому руководству. В Москве в очередной раз опровергли причастность к инциденту и указали на отсутствие доказательств.