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ВМФ поставит на боевое дежурство до 32 «Посейдонов» 

News.ru 4 часа назад
Фото: Минобороны РФ
Военно-морской флот России планирует в перспективе поставить на боевое дежурство до 32 стратегических необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».
«Предполагается, что по две подлодки — носителя «Посейдонов» войдут в боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов. Каждая будет нести максимум по восемь беспилотников», — приводит ТАСС слова своего источника в оборонно-промышленном комплексе.
Подводный необитаемый беспилотник с ядерным боеприпасом был представлен президентом России вместе с другими новыми видами ракетного вооружения, после чего путём всеобщего голосования на сайте Минобороны получил название «Посейдон», писал News.ru. В качестве предполагаемых носителей беспилотника в документе значились атомная подводная лодка специального назначения «Белгород» — недостроенный крейсер класса «Антей», 20 декабря 2012 года перезаложенный по специальному проекту 09852, а также — заложенная 27 июля 2014 года на «Севмаше» субмарина спецназначения «Хабаровск» проекта 09851.
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Армия , Оружие , Севмаш , ИТАР-ТАСС
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