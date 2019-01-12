Отражение ракетных атак Израиля в Сирии попало на видео

Опубликовано видео отражения ракетных атак Израиля сирийскими системами ПВО

Агентство Syrian Arab News Agency ( SANA ) обнародовало кадры, на которых видно, как средства противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку Израиля над окрестностями Дамаска

Ранее правительственный телеканал Ikhbariya сообщил, в 23.15 (0.15 субботы мск) военные самолеты Израиля, прибывшие с севера сопредельного государства, запустили по сирийской столице несколько ракет.

Сообщается, что большую часть из них зенитчикам удалось поразить.

Военный источник отметил, что ущерб от атаки нанесен только складу в районе международного аэропорта Дамаска.

По информации портала Flightradar, вскоре после атаки в 23.58 (0.58 субботы мск) из аэропорта Дамаска в Бахрейн вылетел лайнер Syrian Air.