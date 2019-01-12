Отражение ракетных атак Израиля в Сирии попало на видео

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Опубликовано видео отражения ракетных атак Израиля сирийскими системами ПВО 

РИА Новости 45 минут назад
Агентство Syrian Arab News Agency (SANA) обнародовало кадры, на которых видно, как средства противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку Израиля над окрестностями Дамаска.
Ранее правительственный телеканал Ikhbariya сообщил, в 23.15 (0.15 субботы мск) военные самолеты Израиля, прибывшие с севера сопредельного государства, запустили по сирийской столице несколько ракет.
Сообщается, что большую часть из них зенитчикам удалось поразить.
Военный источник отметил, что ущерб от атаки нанесен только складу в районе международного аэропорта Дамаска.
По информации портала Flightradar, вскоре после атаки в 23.58 (0.58 субботы мск) из аэропорта Дамаска в Бахрейн вылетел лайнер Syrian Air.
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Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Оружие , ИА SANA , Дамаск , Израиль , Сирия
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