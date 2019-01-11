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В Египте сравнили Т-90 с «Абрамсом» 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Египетский журналист и военный эксперт Мохаммед Аль-Кинани оценил возможности российского Т-90МС и сравнил его с возможностями выпускающегося в Египте по американской лицензии M1A1 «Абрамс».
Эта модификация Т-90 была существенно доработана, она по-прежнему остается более компактной, чем западная техника, сообщил Аль-Кинани, передает «Российская газета».
Такие размеры позволяют снизить вероятность обнаружения машины на поле боя, отдельно журналист отметил меры по изоляции части боекомплекта, что положительно скажется на выживаемости экипажа.
Он указал, что в Т-90МС есть воздушный кондиционер и вспомогательный энергоагрегат, который поддерживает функции машины даже после выключения двигателя.
Система управления огнем «Калина» с автоматическим сопровождением целей и панорамным прицелом также высоко оценена журналистом.
Применение 125-мм пушки для противотанковых управляемых ракет, умеющих уничтожать вертолеты, является новой для египетских военных, добавил эксперт.
Аль-Кинани отметил оптико-электронную систему подавления, умеющую нейтрализовывать высокоточное оружие противника и возможность для установки комплекса активной защиты.
Резюмируя, эксперт заметил, что российский танк по своим возможностям обладает многими существенными преимуществами над выпускаемым в Египте по лицензии США M1A1.
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Комментарии
Армия , Оружие , "Российская газета" , Египет
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