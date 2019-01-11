Два истребителя Су-34 получили летчики военного аэродрома Шагол

Еще два истребителя-бомбардировщика Су-34 усилили авиаполк Центрального военного округа в Челябинской области . Самолеты поступили в этом году по гособоронзаказу и будут базироваться на аэродроме Шагол.

"Экипажи прошли обучение в Липецком центре боевого применения фронтовой авиации, освоили летную практику (в том числе — фигуры высшего пилотажа) и подготовились к технической эксплуатации нового типа самолетов", — передает сегодня пресс-служба ЦВО.

Большую партию Су-34 в количестве шестнадцати единиц военный округ получил в 2018-м. Это позволило сформировать первую в ЦВО эскадрилью подобных современных самолетов.

Су-34 поражает как наземные, так и воздушные цели при любых метеоусловиях и в любое время суток. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух — поверхность" и "воздух — воздух". Дальность полета истребителя-бомбардировщика — до четырех тысяч километров, а максимальная скорость — до 1900 километров в час, боевая нагрузка — до восьми тонн. При всех этих характеристиках уровень шума от Су-34 в два раза ниже если сравнивать с самолетами ранних модификаций.