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На военно-морском параде в 2019 году будет показана новая техника 

BFM.RU + ещё 3 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
На третьем Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге летом 2019 года будут представлены новые корабли и техника, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир Королев, сообщает «Красная звезда».
«В июле 2019 года мы представим новые корабли, технику, а также подготовим новые зрелищные эпизоды, но раскрывать, какие именно, пока рано. Возможно, мы увеличим состав сил, принимающих участие в параде. Но конечно же не в ущерб плановым мероприятиям боевой подготовки», — заявил Королев.
Адмирал добавил, что подготовительная работа для проведения парада в акватории Невы и на Кронштадтском рейде уже началась. Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге в день Военно-морского флота, в последнее воскресенье июля.
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Армия , Войска , Оружие , Владимир Королев , Санкт-Петербург
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