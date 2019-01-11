На военно-морском параде в 2019 году будет показана новая техника

На третьем Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге летом 2019 года будут представлены новые корабли и техника, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир Королев , сообщает «Красная звезда».

«В июле 2019 года мы представим новые корабли, технику, а также подготовим новые зрелищные эпизоды, но раскрывать, какие именно, пока рано. Возможно, мы увеличим состав сил, принимающих участие в параде. Но конечно же не в ущерб плановым мероприятиям боевой подготовки», — заявил Королев.

Адмирал добавил, что подготовительная работа для проведения парада в акватории Невы и на Кронштадтском рейде уже началась. Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге в день Военно-морского флота, в последнее воскресенье июля.