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Ливан обвинил Израиль в «агрессивных действиях» 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: Р-Спорт
Высший совет по безопасности Ливана обвинил Израиль в агрессивных действиях против страны и заявил о намерении подать жалобу в Совбез ООН в связи с нарушениями резолюции 1701 ООН.
В четверг во дворце Баабды в пригороде Бейрута состоялось экстренное заседание Высшего совета безопасности при участии президента страны Мишеля Ауна и исполняющего обязанности премьер министра Саада Харири.
"То, что происходит на южных границах со стороны враждебной израильской армии, — это нападение на территорию Ливана и нарушение резолюции ООН 1701", — говорится в опубликованном после собрания заявлении совета.
В коммюнике отмечено, что Высший совет "принял решение подать жалобу в СБ ООН в связи с нарушениями Израиля и усилить дипломатические действия Ливана с государствами в Совете Безопасности для разъяснения позиции Ливана".
Согласно заявлению, Ливан продолжит вести переговоры, связанные с территориальными спорам, и потребует от Временных сил ООН (UNIFIL), действующих в южном Ливане, нести полную ответственность в рамках выполнения резолюции 1701 и следить за безопасностью ливанских границ.
Обстановка на южных границах Ливана обострилась после того, как Израиль продолжил возведение бетонной стены в спорной территории. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что израильская армия установила бетонные блоки рядом с поселением Эдейси, что вызвало активизацию со стороны ливанской армии, пока не вмешались миротворцы ООН с целью стабилизации ситуации и избежания эскалации.
Ранее на первом в 2019 году собрании командования UNIFIL и ливанской армии командование миротворческих сил вновь призвало стороны к сдержанности и соблюдению договоренностей для избежание какой-либо эскалации в приграничной зоне.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , Бейрут , Израиль , Ливан
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