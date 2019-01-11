Ливан обвинил Израиль в «агрессивных действиях»

Высший совет по безопасности Ливана обвинил Израиль в агрессивных действиях против страны и заявил о намерении подать жалобу в Совбез ООН в связи с нарушениями резолюции 1701 ООН

В четверг во дворце Баабды в пригороде Бейрута состоялось экстренное заседание Высшего совета безопасности при участии президента страны Мишеля Ауна и исполняющего обязанности премьер министра Саада Харири.

"То, что происходит на южных границах со стороны враждебной израильской армии, — это нападение на территорию Ливана и нарушение резолюции ООН 1701", — говорится в опубликованном после собрания заявлении совета.

В коммюнике отмечено, что Высший совет "принял решение подать жалобу в СБ ООН в связи с нарушениями Израиля и усилить дипломатические действия Ливана с государствами в Совете Безопасности для разъяснения позиции Ливана".

Согласно заявлению, Ливан продолжит вести переговоры, связанные с территориальными спорам, и потребует от Временных сил ООН (UNIFIL), действующих в южном Ливане, нести полную ответственность в рамках выполнения резолюции 1701 и следить за безопасностью ливанских границ.

Обстановка на южных границах Ливана обострилась после того, как Израиль продолжил возведение бетонной стены в спорной территории. Осведомленный источник рассказал РИА Новости , что израильская армия установила бетонные блоки рядом с поселением Эдейси, что вызвало активизацию со стороны ливанской армии, пока не вмешались миротворцы ООН с целью стабилизации ситуации и избежания эскалации.

Ранее на первом в 2019 году собрании командования UNIFIL и ливанской армии командование миротворческих сил вновь призвало стороны к сдержанности и соблюдению договоренностей для избежание какой-либо эскалации в приграничной зоне.