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Турция отказалась подчиняться требованию США 

Lenta.ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Анкара может подумать о приобретении американских зенитных ракетных комплексов Patriot, однако подобное невозможно, если Вашингтон продолжит выдвигать свои условия. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, передает Reuters.
По его словам, Турция не приемлет выдвижение Соединенными Штатами каких-либо требований относительно сделки по покупке российских зенитных ракетных систем C-400.
5 января сообщалось, что представители американской делегации выдвинули условие МИД и Минобороны Турции — отменить заказ на C-400 в обмен на поставку Patriot. При этом американское предложение не включает в себя ни скидку, ни передачу технологий.
Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400 в сентябре 2017 года. Контракт предусматривает продажу четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит. В Турции неоднократно указывали, что решение о покупке комплексов отмене не подлежит.
США и другие члены НАТО выступают против закупки Анкарой российских ЗРК. Решение вызвало недовольство Вашингтона, поскольку Турция — член Североатлантического альянса, в котором все системы вооружений должны работать по единому стандарту. Вашингтон грозит Анкаре санкциями.
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Комментарии
Армия , В мире , Оружие , Мевлют Чавушоглу , Министерство обороны , МИД , НАТО , Reuters , Анкара , США , Турция
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