Турция отказалась подчиняться требованию США

Анкара может подумать о приобретении американских зенитных ракетных комплексов Patriot, однако подобное невозможно, если Вашингтон продолжит выдвигать свои условия. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу , передает Reuters

По его словам, Турция не приемлет выдвижение Соединенными Штатами каких-либо требований относительно сделки по покупке российских зенитных ракетных систем C-400.

5 января сообщалось, что представители американской делегации выдвинули условие МИД Минобороны Турции — отменить заказ на C-400 в обмен на поставку Patriot. При этом американское предложение не включает в себя ни скидку, ни передачу технологий.

Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400 в сентябре 2017 года. Контракт предусматривает продажу четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит. В Турции неоднократно указывали, что решение о покупке комплексов отмене не подлежит.