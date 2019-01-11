Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай успешно завершил программу испытаний С-400 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Китай провел вторые успешные стрельбы из зенитной ракетной системы С-400 и завершил программу ее испытаний.
Военно-дипломатический источник сообщил, что «вторая тестовая стрельба С-400 состоялась в декабре прошлого года на китайском полигоне». Выпущенная огневой установкой ракета 48Н6Е «поразила аэродинамическую мишень, летевшую на скорости более 600 м/с», передает ТАСС.
Отмечается, что цель была поражена на предельной дальности — почти 250 км.
На этом Китай завершил программу испытаний С-400, «других стрельб на данный момент не планируется».
Напомним, летом Китай завершил приемку первого полкового комплекта С-400, который был отправлен заказчику в январе 2018 года.
В сентябре США ввели санкции в отношении КНР из-за сделок с Россией по приобретению самолетов «Сухой» и ЗРК С-400.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Эсминец ВМС США с «Томагавками» вошел в Балтийское море Пилотов предупредили о проблемах с GPS на севере Норвегии В Минобороны дали объяснения по поводу сгоревшего в атмосфере военного спутника
Армия , Оружие , Сухой , ИТАР-ТАСС , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американцы вынесли вердикт Трампу106
Лукашенко сказал «последнее прощай» объединению с Россией576
Эсминец США с «Томагавками» вошел в Балтийское море362
Киев решил разорвать с Москвой 40 соглашений115
В США впервые сделали заявление по автокефалии Украины114
Видео
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
01:03
Лукашенко пригрозил России
Политика СНГ
01:28
Стал известен исход скандала с визитом Рогозина в США
В мире Наука и техника
00:39
Настоящая война: кто станет президентом Украины
В мире Украина
04:09
РПЦ осталась без Исаакиевского собора
Общество
00:28
«Трамп уйдет и из этой страны?»
Ближний Восток Статьи
04:29
Названа причина Тушинского потопа
Происшествия Новости Москвы
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:53
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение