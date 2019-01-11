Китай успешно завершил программу испытаний С-400

Китай провел вторые успешные стрельбы из зенитной ракетной системы С-400 и завершил программу ее испытаний.

Военно-дипломатический источник сообщил, что «вторая тестовая стрельба С-400 состоялась в декабре прошлого года на китайском полигоне». Выпущенная огневой установкой ракета 48Н6Е «поразила аэродинамическую мишень, летевшую на скорости более 600 м/с», передает ТАСС

Отмечается, что цель была поражена на предельной дальности — почти 250 км.

На этом Китай завершил программу испытаний С-400, «других стрельб на данный момент не планируется».

Напомним, летом Китай завершил приемку первого полкового комплекта С-400, который был отправлен заказчику в январе 2018 года.