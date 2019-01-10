В ЦАР не исключили размещения российской базы

Россия и ЦАР в августе 2018 года подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. В соответствии с соглашением, в республике создан центр в Беренго, где солдаты при помощи российских инструкторов обучаются обращаться с оружием, изучают методы ведения боя.

"Мы о конкретном развитии базы еще не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении, которое уже было заключено между нашими странами. Если президентами, как верховными главнокомандующими, как руководителями нации, будет принято решение о размещении базы, значит, к этому наши страны придут, ну а мы, как министры, уже будем его реализовывать", — сказала Кояра.

Министр отметила, что образовательный армейский центр в Беренго нельзя считать российской военной базой, однако люди уже начали воспринимать его именно так.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около шести тысяч человек.