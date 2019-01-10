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В ЦАР не исключили размещения российской базы 

РИА Новости + ещё 1 36 минут назад
Фото: Р-Спорт
Военная база РФ может появиться в Центральноафриканской республике (ЦАР), рамочное соглашение предусматривает такую возможность, но пока этот вопрос не обсуждался, заявила в интервью РИА Новости министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.
Россия и ЦАР в августе 2018 года подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. В соответствии с соглашением, в республике создан центр в Беренго, где солдаты при помощи российских инструкторов обучаются обращаться с оружием, изучают методы ведения боя.
"Мы о конкретном развитии базы еще не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении, которое уже было заключено между нашими странами. Если президентами, как верховными главнокомандующими, как руководителями нации, будет принято решение о размещении базы, значит, к этому наши страны придут, ну а мы, как министры, уже будем его реализовывать", — сказала Кояра.
Министр отметила, что образовательный армейский центр в Беренго нельзя считать российской военной базой, однако люди уже начали воспринимать его именно так.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около шести тысяч человек.
Ранее в августе в Хартуме прошла встреча крупнейших вооруженных группировок ЦАР "Антибалака" и "Селека". На ней они договорились создать Центральноафриканское объединение — общую платформу для консультаций и действий для реального и устойчивого мира в ЦАР. В принятой по итогам встречи декларации также содержится призыв к властям страны начать работу по примирению при содействии России, ЕС, региональных и международных организаций.
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Армия , ЕС , РИА Новости , ЦАР
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