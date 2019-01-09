Гиперзвуковая гонка: США наступают России на пятки

В прошлом году американский миноносец USS Dewey в рамках испытаний выпустил 20 гиперзвуковых снарядов из палубного орудия. Изначально снаряды были созданы для электромагнитной рельсовой пушки. В настоящее время флот использует комбинацию ракет и стандартную крылатую ракету. О гиперзвуковом оружии активно заговорили после заявления Владимира Путина , когда он рассказал об успешной разработке этого вооружения в России

США начали испытывать сверхзвуковые снаряды. Об этом сообщили в ассоциации Военно-морского института США со ссылкой на официальные источники.

Согласно информации, опубликованной в бюллетене организации, испытания состоялись летом прошлого года. Тогда ракетный эсминец USS Dewey осуществил 20 выстрелов гиперзвуковыми снарядами.

Эти испытания были проведены «в рамках исследований, призванных продемонстрировать, что корабли ВМС могут использовать палубные орудия, разработанные более чем 40 лет назад, для эффективной борьбы с крылатыми ракетами и относительно крупными беспилотными летательными аппаратами».

Как отнеслись к этим испытаниям в Пентагоне — неизвестно.

Ассоциация также опубликовала оценку Брайана Кларка, эксперта из Центра стратегических и бюджетных оценок. По его словам, стоящие около $100 тыс. снаряды способны поражать крылатые ракеты и беспилотники. Кларк сообщил, что эти устройства смогли бы использоваться на Ближнем Востоке. Кроме того, как отмечает эксперт, такие снаряды позволят США отказаться от зенитных ракет ESSM и RAM, стоимость которых гораздо выше.

Использованные на испытаниях гиперзвуковые снаряды изначально были созданы для электромагнитной рельсовой пушки. При этом военные США также исследуют возможность использования подобных снарядов на наземных артиллерийских орудиях.

Активное обсуждение гиперзвукового оружия началось после того, как президент России Владимир Путин 1 марта прошлого года выступил с посланием Федеральному собранию.

Именно тогда стало понятно, что Россия сделала стремительный шаг в разработке новейшего оружия.

Президент, в частности, рассказал об испытаниях новейшего гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» с планирующим крылатым блоком. Комплекс может двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью свыше 20 махов (около 24,5 тыс. км/ч). Во время движения к цели «Авангард» осуществляет глубокое — как боковое, так и по высоте — маневрирование. Это делает его неуязвимым для систем противоракетной обороны (ПРО) и ПВО.

«Он идет к цели как метеорит, как горящий огненный шар. Температура на его поверхности составляет 1600–2000 градусов, но при этом крылатый блок надежно управляется», — отметил президент.

По словам российского лидера, испытания новинки были успешно завершены, и с 1 декабря 2017 года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа. В конце 2018 года министерство обороны России по поручению главы государства провело успешный испытательный запуск ракеты комплекса «Авангард».

Послание Путина на Западе вызвало ажиотаж. Многие иностранные СМИ трактовали заявления президента как прямую угрозу в адрес западных стран и даже как объявление новой «холодной войны». В свою очередь, Китай последовал примеру России и тоже включился в разработку гиперзвукового оружия.

Вскоре глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что США не располагают средствами защиты от подобного вооружения.

Американский военачальник тогда отметил, что при отражении возможной агрессии с применением гиперзвукового оружия США рассчитывают исключительно на силы ядерного сдерживания.

«И Россия, и Китай агрессивно разрабатывают гиперзвуковые средства. Мы видели, как они испытывали эти средства», — сказал в марте Хайтен, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сената США.

В Вашингтоне, впрочем, не раз открыто заявляли, что не имеют защиты от гиперзвукового оружия. Разработки России и Китая способны преодолеть практически любую систему противоракетной обороны США. Об этом, например, сообщалось в докладе американской Счетной палаты

Москва и Пекин сосредоточены на разработке новых вооружений, «скорость, высота и маневренность которых» способны пробить большинство систем ПРО. В докладе отмечалось, что гиперзвуковые технологии можно применять для модернизации ядерных ракет дальнего действия.

«Никаких контрмер [против гиперзвукового оружия] не существует», — утверждали представители ведомства в декабре.