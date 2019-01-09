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Китай показал испытания ударного беспилотника 

Lenta.ru 55 минут назад
В Китае провели летные испытания ударного малозаметного летательного беспилотника Sky Hawk. Соответствующее видео показала государственная телекомпания CCTV (China Central Television).
По информации издания Global Times, в представленном ролике беспилотник впервые публично демонстрируется в полете.
Размах крыльев летательного аппарата оценивается в десять метров. Подобный аппарат должны получить строящиеся китайские авианосцы, в том числе оснащенные электромагнитными катапультами.
Sky Hawk разработан китайской CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation). Первый полет дрон совершил в феврале 2018 года. Также летательный аппарат был представлен в ноябре на Airshow China 2018 в китайском Чжухае.
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