Китай показал испытания ударного беспилотника

Китае провели летные испытания ударного малозаметного летательного беспилотника Sky Hawk. Соответствующее видео показала государственная телекомпания CCTV (China Central Television).

По информации издания Global Times, в представленном ролике беспилотник впервые публично демонстрируется в полете.

Размах крыльев летательного аппарата оценивается в десять метров. Подобный аппарат должны получить строящиеся китайские авианосцы, в том числе оснащенные электромагнитными катапультами.

Sky Hawk разработан китайской CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation). Первый полет дрон совершил в феврале 2018 года. Также летательный аппарат был представлен в ноябре на Airshow China 2018 в китайском Чжухае.