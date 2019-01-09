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Подписан новый контракт на модернизацию МиГ-31 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Министерство обороны России отправит на глубокую модернизацию очередную партию истребителей-перехватчиков МиГ-31. Работы в данном направлении уже начались. Ведомство подписало новый контракт.
Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в авиастроительной отрасли. Он также добавил, что компания "МиГ", входящая в Объединенный авиастроительную корпорацию, уже начала работы по модернизации. Продолжатся они и в нынешнем году.
В середине 2018 году в интервью агентству президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сказал, что Военно-космические силы России в ближайшие годы получат несколько десятков модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Весь же парк самолетов планируют модернизировать до 2023 года.
МиГ-31БМ — сверхзвуковой истребитель-перехватчик. Он предназначен для длительного патрулирования, может вести борьбу с высотными разведывательными самолетами и низколетящими целями.
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Комментарии
Армия , Оружие , Юрий Слюсарь , Министерство обороны , МиГ , ОАК
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