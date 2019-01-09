Подозрительные экзоскелеты сняли на видео в Африке

В интернете появились снимки и видеосъемка, на которых представлена любопытная африканская разработка. Речь идет об армейских экзоскелетах, созданных в Гане

Как сообщает блог dambiev со ссылкой на ганийский ресурс businessghana.com, новинку продемонстрировал технологический центр передовых разработок Kantanka (KTCE).

Презентация прошла на выставке с витиеватым названием "Развитие границ науки, творчества и технологий с помощью религии для преобразования общества". Ее, кстати, лично посетил король Oтумфуо Осей Туту II — 16-й Асантехене, король Ашанти

Помимо экзоскелетов, солдаты в которых напоминают актеров из фантастического боевика, на видео и фото был представлен бронетранспортер внушительных размеров, снабженный лазерным дальномером.

На видео, выложенном на YouTube, показано, как роботоподобные солдаты с оружием за спиной под торжественную музыку медленно и довольно неуклюже шествуют перед бронетранспортером. Затем бойцы в футуристическом снаряжении останавливаются, и из-за их спин поднимается оружие. Потом экзоскелетированные солдаты уходят, а зрителям демонстрируется бронемашина.