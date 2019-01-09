Экипировка «Ратник» получит систему «свой-чужой»

Новая система позволит военнослужащим более эффективно действовать на поле боя.

Российская экипировка «Ратник» получит систему «Свой-чужой», которая позволит военнослужащим эффективнее действовать на поле боя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора ЦНИИТОЧМАШ Альберта Бакова.

«Прежде всего, предстоит учесть не только технические характеристики новой системы распознавания, но и условия ее применения, возможности радиоэлектронной борьбы противника и множество других факторов. В настоящее время наши специалисты занимаются разработкой возможных алгоритмов работы данной системы», сообщил Баков.

Он также подчеркнул, что в данный момент с министерством обороны обсуждаются требования к данной системе.

По словам гендиректора ЦНИИТОЧмаш, несколько иностранных государств проявляют интерес к этой экипировке. При этом в ее состав войдут в том числе электронные очки, которые позволят выводить в поле зрения военнослужащего всю необходимую информацию об окружающем мире при помощи технологии дополненной реальности.

Впервые перспективную экипировку показали на авиасалоне МАКС-2011 , а испытания состоялись годом позже на полигоне Алабино. «Ратник» разрабатывался на основе экипировки «Бармица». В начале 2015 года первые образцы поступили в Вооруженные Силы РФ. Экипировкой были полностью оснащены соединения спецназа Центрального военного округа, позже — снайперы российской военной базы в Армении и морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Ежегодно ВС России получают по 50 тысяч комплектов экипировки.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в перспективную боевую экипировку «Ратник» третьего поколения предусмотрена интеграция портативных роботизированных комплексов и беспилотных летательных аппаратов для повышения осведомленностей подразделений Сухопутных войск на поле боя.