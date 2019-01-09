Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экипировка «Ратник» получит систему «свой-чужой» 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Новая система позволит военнослужащим более эффективно действовать на поле боя.
Российская экипировка «Ратник» получит систему «Свой-чужой», которая позволит военнослужащим эффективнее действовать на поле боя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора ЦНИИТОЧМАШ Альберта Бакова.
«Прежде всего, предстоит учесть не только технические характеристики новой системы распознавания, но и условия ее применения, возможности радиоэлектронной борьбы противника и множество других факторов. В настоящее время наши специалисты занимаются разработкой возможных алгоритмов работы данной системы», сообщил Баков.
Он также подчеркнул, что в данный момент с министерством обороны обсуждаются требования к данной системе.
По словам гендиректора ЦНИИТОЧмаш, несколько иностранных государств проявляют интерес к этой экипировке. При этом в ее состав войдут в том числе электронные очки, которые позволят выводить в поле зрения военнослужащего всю необходимую информацию об окружающем мире при помощи технологии дополненной реальности.
Впервые перспективную экипировку показали на авиасалоне МАКС-2011, а испытания состоялись годом позже на полигоне Алабино. «Ратник» разрабатывался на основе экипировки «Бармица». В начале 2015 года первые образцы поступили в Вооруженные Силы РФ. Экипировкой были полностью оснащены соединения спецназа Центрального военного округа, позже — снайперы российской военной базы в Армении и морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Ежегодно ВС России получают по 50 тысяч комплектов экипировки.
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в перспективную боевую экипировку «Ратник» третьего поколения предусмотрена интеграция портативных роботизированных комплексов и беспилотных летательных аппаратов для повышения осведомленностей подразделений Сухопутных войск на поле боя.
ТК «Звезда»: последние новости
Новейший противотанковый «Корнет-Д1» готовят к госиспытаниям Китай провел испытания собственной версии «матери всех бомб» В Крыму предостерегли ВМС США от провокаций в Черном море
Комментарии1
Армия , Оружие , Министерство обороны , Авиационно-космический салон МАКС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москву придет оттепель1
Пока вы спали: Новые угрозы 2019 года10
Скандал на похоронах Криса Кельми42
Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком для НАТО»
Организаторы выставки прокомментировали заклеенные даты терактов
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
03:46
Скандал на похоронах Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:55
Порошенко сделал Филарета «Героем Украины»
В мире Конфликты
02:15
В Москву придет оттепель
Погода Новости Москвы
01:00
Завершился фестиваль света в Санкт-Петербурге
Общество
00:31
Слон ограбил и повертел хоботом девушку
Общество Происшествия
01:31
Москвичи скупили старые указатели метро на 2 млн рублей
Новости Москвы
00:18
В Подмосковье убили полицейского
Происшествия
00:16
Голова Снегурочки чуть не покалечила девочку
Общество Происшествия
00:11
Собчак выложила «телкофото с политическим подтекстом»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение