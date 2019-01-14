WSJ: США планируют ослабить влияние РФ в Арктике

Американское издание отмечает, что по причине глобального потепления на территории арктического региона появились возможности для открытия новых морских путей.

По данным издания, американская сторона намерена отправить свои войска на остров Адак, где ранее находилась военная база США. В частности WSJ отмечает, что там планируется расположить надводные корабли и самолеты-разведчики Р-8. При этом сам остров находится вблизи от РФ.

Вместе с тем издание отмечает, что по причине глобального потепления на территории арктического региона появились возможности для открытия новых морских путей, а также для более активного судоходства. Именно это стало причиной более напряженной обстановки в торговой и военной сферах.

По словам министра ВМС Ричарда Спенсера, миссия по отправке американского военного корабля, который пройдет через арктические воды в рамках операции «по обеспечению свободы судоходства», станет первой операцией Военно-морских сил США в данной сфере.

Американские чиновники убеждены, что Вашингтон недооценивает важность наращивания потенциала в регионе, в связи с чем при осуществлении своих намерений ВМС США могут столкнуться с рядом проблем.