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WSJ: США планируют ослабить влияние РФ в Арктике 

ТК «Звезда» + ещё 33 1 час назад
Фото: Reuters
Американское издание отмечает, что по причине глобального потепления на территории арктического региона появились возможности для открытия новых морских путей.
Военно-морские силы США намерены укрепить позиции в Арктике и ответить на так называемые «чрезмерные притязания» России и Китая в регионе, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, американская сторона намерена отправить свои войска на остров Адак, где ранее находилась военная база США. В частности WSJ отмечает, что там планируется расположить надводные корабли и самолеты-разведчики Р-8. При этом сам остров находится вблизи от РФ.
Вместе с тем издание отмечает, что по причине глобального потепления на территории арктического региона появились возможности для открытия новых морских путей, а также для более активного судоходства. Именно это стало причиной более напряженной обстановки в торговой и военной сферах.
По словам министра ВМС Ричарда Спенсера, миссия по отправке американского военного корабля, который пройдет через арктические воды в рамках операции «по обеспечению свободы судоходства», станет первой операцией Военно-морских сил США в данной сфере.
Американские чиновники убеждены, что Вашингтон недооценивает важность наращивания потенциала в регионе, в связи с чем при осуществлении своих намерений ВМС США могут столкнуться с рядом проблем.
В 2018 году министр обороны РФ Сергей Шойгу предупреждал об угрозе конфликтов в арктической зоне. Он также подчеркивал, что военная инфраструктура России в Арктике является самой современной, при этом таким вооружением не располагает ни одна армия мира.
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Комментарии306
Армия , В мире , США , Сергей Шойгу , Wall Street Journal
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