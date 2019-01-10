Американские ВМС угрожают России в Арктике

После обострения ситуации в Азовском море в России ждут очередных военных провокаций, но с участием не украинских, а американских военных кораблей. Очередным полем для столкновения интересов может стать Арктика, где Москва и Вашингтон систематически усиливают военное присутствие. Хотя прямые столкновения в регионе и происшествия, наподобие инцидента в Керченском проливе в Арктике вряд ли возможны, американские военные корабли могут в дальнейшем угрожать российскому суверенитету над Северным морским путём, полагают эксперты.

С 1960-х годов присутствие ВМС США в Арктике ограничивалось в основном подводными лодками и патрульными самолётами, но весной, когда откроются основные транспортные коридоры, американские надводные военные корабли начнут совершать транзитные переходы из одного океана в другой в регионе, цитирует официальный сайт Американского института флота (United States Naval Institute) министра ВМС США Ричарда Спенсера. По словам военачальника, подобная задача поставлена и перед силами Береговой охраны США. Основная цель «арктического транзита», как заявляет чиновник, — техническая адаптация кораблей к длительному нахождению в арктических водах.

«Таяние арктического льда открывает новые морские пути, всё больше районов становятся судоходными, надо учиться их использовать», — пояснил министр рост американской активности в Заполярье. «В последнее время серьёзно возросла активность России в Арктике, мы тоже должны быть там», — добавил Спенсер.

Начиная с 1970-х годов таяние ледников привело к уменьшению ледяного покрова на 40%. Северный Ледовитый океан продолжает освобождаться ото льда, что открывает возможности для судоходства. Но новые возможности приводят к столкновению интересов ведущих арктических держав. Россия последовательно отстаивает суверенное право пользования Северным морским путём (СМП), как выгодной водной магистралью между Европой и Азией для перевозки углеводородов и других полезных ископаемых. С точки зрения других крупных игроков, в первую очередь США, СМП — это международные воды, свободное пользование которыми должно быть доступно в будущем не только России, но и всем странам. Для того, чтобы закрепить своё право на Арктику, страны систематически усиливают в регионе военные группировки.

С 1 декабря 2015 года по указу президента РФ были созданы «Арктические войска» (стратегическое командование «Северный флот»). Их задача — обеспечивать безопасность всего арктического региона от Мурманска до Анадыря. С этого времени в Арктике была сформирована 45-я армия ВВС и ПВО Северного флота, развёрнуты шесть военных баз на островах Котельный (архипелаг Новосибирских островов), Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа), Средний (архипелаг Северная Земля), а также в посёлке Рогачёво (архипелаг Новая Земля), на мысе Шмидта и острове Врангеля.

Западные страны также увеличивают военное присутствие в Заполярье, на что указывает возрастающая интенсивность военных учений. В октябре 2018 года в арктические воды впервые за 18 лет вошла авианосная ударная группа ВМС США во главе с « Гарри Трумэн ». Корабли приняли участие в учениях НАТО Trident Juncture в Норвежском море, основная заявленная цель которых — «продемонстрировать гибкость и мощь вооружённых сил США». В том же месяце несколько тысяч американских морских пехотинцев тренировались на побережье Исландии. Американцы усиливают военное взаимодействие с другими претендующими на Арктику странами — Данией, Канадой, Норвегией, Исландией, Финляндией и Швецией.

Как отмечают некоторые российские эксперты, столкновение российских и американских интересов в Арктике в дальнейшем может привести к настоящей «ледяной войне» за право контроля над регионом. В дальнейшем в Заполярье не исключены провокации между российскими и американскими кораблями, подобные произошедшему в ноябре инциденту в Керченском проливе. Впрочем, есть и полярные мнения.

«Не следует ждать серьёзного обострения арктического противостояния. Россия сама наращивает свой военный потенциал в регионе. Логично, что США и другие государства также увеличивают свои силы в Арктике. Это нормальный процесс, искать в нём какие-то подводные камни и возможности для обострения не стоит. Инциденты, подобные тому, что произошло в Азовском море, в Арктике маловероятны. Опыт российско-американского взаимодействия, в том числе и в Сирии, свидетельствует, что как бы некоторые политики не пытались подлить масла в огонь военные спокойно находят общий язык», — считает он.

По мнению заместителя Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, в Арктике между российскими и американскими кораблями может произойти «всё что угодно» — «всё зависит от воли политического руководства обеих стран, военные не будут действовать самостоятельно».

«Американские корабли могут попытаться без предварительного уведомления пройти по Северному морскому пути, чтобы оценить российскую реакцию. Это может решить спорный вопрос о свободе судоходства (Россия считает, что СМП — её территория, а США признают лишь право РФ на территориальные воды в 12 миль от берега) в пользу Соединённых штатов. В случае, если американские боевые корабли будут идти по СМП, не применяя оружия, в Москве, скорее всего, ограничатся выражениями протеста. Но таким образом США могут «явочным порядком» закрепить право пользоваться Северным морским путём без согласования с Россией», — говорит он.

Сама магистраль, по мнению Храмчихина, для США имеет, скорее, политическое, нежели коммерческое значение. Общедоступность СМП может увеличить товарооборот США максимум в два-три раза, но для Вашингтона важнее демонстративно добиться от Москвы уступок, добавляет он. Кроме США, есть ещё и Китай, который тоже хотел бы освоить арктическую магистраль: в КНР так же, как и в США, считают СМП международными водами и тоже могут попробовать «явочным порядком» закрепить статус. Правда, в случае с Китаем, подчеркивает аналитик, всё будет зависеть от того, насколько в Пекине готовы поссориться с Москвой.